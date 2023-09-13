تفاصيل مشاجرة أجانب على هاتف محمول بعين شمس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بوجود مشاجرة في دائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول: 3 عاطلين “يحملون جنسية إحدى الدول” أحدهم متوفى، طرف ثانى: عاطل وبحوزته سلاح أبيض “سكين”، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم، على إثر قيام الطرف الأول بمحاولة التعدى على الطرف الثانى، باستخدام السلاح المضبوط وسرقة هاتفه المحمول كرهًا عنه، إلا إنه قام باستخلاص السلاح من يد المتوفى، والتعدى عليه بالضرب، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها والتى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم، وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض «سكين»، وبمواجهة الثانى اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط 3 متهمين لتجارتهم في المواد المخدرة

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة بالشرقية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام ثلاثة من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتى مركز شرطة الزقازيق قسم شرطة أول الزقازيق، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطل له ملعومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين و240 قرص مؤثر وسلاح أبيض وميزان حساس.

كما تم ضبط سيدة بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، وبحوزتها كمية لمخدر الهيدرو،وتمضبط عاطل بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق وبحوزته كمية لمخدر الهيروين و400 قرص مخدر ومؤثر وسلاح أبيض.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.