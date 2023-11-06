الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كشفتها مباحث بدر.. تفاصيل لغز أغرب جريمة شروع في قتل

قتل
قتل

جريمة شروع في القتل منتهى الغرابة وقعت في مدينة بدر بالقاهرة، الذي أدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن كواليس تلك الجريمة، وقد أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

خلاف مالي نشب بين المجني عليه الذي يعمل عاملا في أحد المواقع تحت الانشاء بمدينة بدر، وبين نجار على أموال مستحقة.

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الخلاف اشتد بين العامل والنجار، ولم يتوصلا إلى حل فتقابلا داخل الموقع، ودار بينما حديثا وأثناء حديثهما صعدا إلى الصبة الخرسانية بالطابق الثاني، وأثناء ذلك قرر النجار أن ينهي هذا الخلاف بطريقته.

النجار فجأة دفع العامل بقوة مما أدى إلى سقوطه أرضا مما أدى لإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، وما أن شاهد المتهم نتيجة ما فعل والدماء تلطخ كل مكان هرب على الفور من مكان الحادث، وتم نقل العامل الضحية إلى أقرب مستشفى لإجراء محاولات الإسعاف وهو الأن بين الحياة والموت.

خلال دقائق معدودة  كان قد تلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، إخطارا من اللواء عمرو ابراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، يفيد  بسقوط مواطن من علو في موقع تحت الانشاء في مدينة بدر اصابته إصابات بالغة.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد وجيه مفتش مباحث الشروق وبدر على الفور انتقل المقدم أحمد سعيد رئيس مباحث بدر، والرائد محمد سالم معاون المباحث لمكان الحادث وعثر على المصاب وتم استدعاء الإسعاف لاتخاذ اللازم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث بدر عن أن مشاجرة حدثت بين المجني عليه ونجار دفعه على إثرها من بدفعه من اعلى الصبة الخرسانية مما ادي لإصابته بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

عقب اصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، واخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.

شروع في القتل مدينة بدر نيابة الشروق وبدر اللواء أشرف الجندي اللواء عمرو إبراهيم

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