الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بيرس مورجان ينتقد الاحتلال ويندد بفصل الأطفال عن الحضّانات بمستشفى الشفاء

بيرس مورجان
بيرس مورجان

أدان الصحفي الشهير بيرس مورجان، ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وبالأطفال، حيث نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، يظهر من خلالها الأطفال داخل مستشفى الشفاء في غزة بعد فصل الحضانات عنهم بسبب نفاد الطاقة والأكسجين بعد الحصار الشامل الذي فرضه الكيان الصهيوني منذ بداية الحرب على المدنيين في غزة.

منشور بيرس مورجان

وكتب مورجان "انفصل العشرات من الأطفال حديثي الولادة عن حضانتهم في مستشفى الشفاء بغزة بسبب نفاد الطاقة والأكسجين، ويجب على إسرائيل أن تفعل المزيد لإيصالهم إلى بر الأمان والحصول على العلاج الطبي، في أسرع وقت ممكن".

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