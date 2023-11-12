الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"التجارة بالوجع".. أمن الجيزة يوقف كارثة صحية داخل مركز طبى بالعمرانية

الأمن
الأمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بالتنسيق مع مديرية الصحة العلاج الحر والحي من ضبط مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة.

ووردت معلومات إلى المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، مفادها تواجد مركز طبي يدار بدون ترخيص بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبالتنسيق مع حي العمرانية ومديرية الصحة بالجيزة "العلاج الحر" تمت مداهمة المركز، وتبين أنه مركز طبى بدون ترخيص يديرة طالبا طب وتمريض، والمركز عبارة عن حضانات، وغرفة كشف، عمليات، غرف إقامة، وتم مصادرة محتويات وتشميع المركز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أمن الجيزة مديرية الصحة العلاج الحر ضبط مركز طبي مركز طبي قسم شرطة العمرانية

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