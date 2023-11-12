تفاصيل ضبط سائق طمس لوحات سيارته وقادها بسرعة جنونية بالجيزة
كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور على موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل بـ طمس لوحاتها والسير برعونة وإصطدامه بأحد الأشخاص بالجيزة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور مدعوم بصور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل "فيسبوك" متضمن قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بطمس اللوحات المعدنية لسيارته والقيادة برعونة مما يعرض حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها (سائق – مقيم بمحافظة سوهاج).
وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وقيامه بطمس لوحات السيارة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.