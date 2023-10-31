بعد تحذيرات النيابة.. طمس اللوحات المعدنية يُعرضك لهذه العقوبة

طمس اللوحات المعدنية أحد المخالفات المرورية التي يعاقب عليها، وتتمثل تلك المخالفة في ثني اللوحات أو التلاعب في أرقامها، أو تغيير لونها لمحاولة الهروب من الجنح أو المخالفة المرورية.

مخالفة طمس اللوحات المعدنية

ونظرا لما تمثله مخالفة طمس اللوحات المعدنية من خطورة على كشف لغز الجرائم والجنح المرورية التي قد تحدث على الطرق، فقد أولت النيابة العامة أهمية للحد من تلك المخالفات.

النائب العام يوجه بمواجهة مخالفات طمس اللوحات

ووجه النائب العام المستشار محمد شوقي، نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

كما وجه النائب العامة على تقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

عقوبة مخالفة طمس اللوحات

المشرع حرص على تشديد العقوبة حال ارتكاب مخالفة طمس اللوحات المعدنية، والتي تتراوح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

مخالفة طمس اللوحات بتغيير لونها

وفي حال قيام مالك السيارة بتغيير لون اللوحة المعدنية فتقع عليه عقوبة من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تتراوح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها.