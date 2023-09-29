الجمعة 29 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على سائق طمس اللوحات المعدنية لسيارة ميكروباص فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور، تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن قيام  قائد سيارة "ميكروباص"، بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية، بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

 نتائج الفحص والتحريات

 بالفحص والتحري، أمكن تحديد قائد السيارة تبين أنه  سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص".

 وتبين وجود طمس بلوحاتها الخلفية والأمامية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه خشية رصده من كاميرات الرادار والتهرب من المخالفات المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حياله.

وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ميكروباص قسم شرطة البساتين بالقاهرة سائق

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