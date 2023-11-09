"جنح المرور" تصدر أحكاما رادعة في قضيتي طمس لوحات وقيادة بدونها

أصدرت محكمة جنح المرور في جلستها المنعقدة اليوم، أحكاما رداعة بالحبس مع وقف سريان رخص القيادة، في قضيتين تتعلقان بارتكاب جرائم طمس اللوحات التعريفية المعدنية لسيارة، وعدم وضع تلك اللوحات المنصرفة لسيارة أخرى.

وأحالت النيابة العامة متهمين إثنين في القضيتين، الأولى تتعلق بقيام المتهم بطمس اللوحات المعدنية لسيارته، والثانية لقيام المتهم الآخر بقيادة سيارته من دون اللوحات المعدنية المخصصة لسيارته.

وقضت المحكمة في القضية الأولى، بحبس المتهم لمدة 6 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 500 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، إلى جانب وقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بطمس اللوحات المعدنية لسيارته.

كما قضت المحكمة في القضية الثانية، بحبس المتهم لمدة 3 أشهر مع تحديد كفالة مالية قدرها 200 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف، ووقف سريان رخصة القيادة للمتهم لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك لإدانته بقيادة سيارته بدون اللوحات المعدنية.

وكان المتهمان قد تم ضبطهما عقب استيقافهما بمعرفة الأكمنة الشرطية المرورية على الطرق، حيث جرى على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة والتي انتهت في ختام التحقيقات معهما، إلى إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المرور.

وكان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أصدر قبل نحو أسبوعين توجيها إلى النيابات في عموم الجمهورية، بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية، بحق مرتكبي جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للسيارات، والتي تشمل قيادتها بدون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، وذلك على اختلاف صور التلاعب.