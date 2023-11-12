الأحد 12 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: المواطنون بمستشفى ناصر بخان يونس يشربون مياهًا غير صالحة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر

أكد مراسل القاهرة الإخبارية بشير جبر، أن مستشفى ناصر بخان يونس يعاني من نقص حاد في الأدوية والمساعدات الطبية، فضلًا عن الوقود الذي قد ينفذ في أي وقت.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بشير جبر، أن الأوضاع بمستشفى ناصر كارثية، وأن أعداد النازحين من الشمال إلى الجنوب في ازدياد، الأمر الذي يجعل المستشفى غير قادر على التعامل مع كل هذا الكم من الشعب الفلسطيني.

ونوه مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن المواطنين بمستشفى ناصر يشربون مياهًا غير صالحة للاستخدام الآدمي، ولكنهم مجبرون على ذلك بسبب نقص مياه الشرب الصالحة.

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