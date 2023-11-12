الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: وصول نحو 500 شخص من حاملى الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

أفاد مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، بوصول نحو 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن المعبر مجهز لاستقبال الجرحى والمصابين، من قطاع غزة، ويتم توجيههم إلى مستشفيات شمال سيناء.

ولفت إلى استقبال الأفواج من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين العالقين في غزة.

كما نوه إلى أنه يتم تجهيز المساعدات والقوافل الإنسانية، من مساعدات طبية أو إغاثية أو غذائية، مردفًا: "مصر حريصة على التعاون مع الأطراف المعنية لتوصيل المساعدات".

لقاهرة الإخبارية رفح معبر رفح حاملي الجنسيات المزدوجة القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

البيت الأبيض: التهجير القسرى للفلسطينيين غير مقبول

الهباش: على واشنطن إثبات جديتها فى وقف العدوان الإسرائيلى فى غزة

الهباش: لولا صمود الفلسطينيين وموقف مصر لنجح نتنياهو فى مخططه

نتنياهو: نتحدث عن وقف مؤقت لإطلاق النار لا عن وقف كامل

جيش الاحتلال يزعم استهداف بنية تحتية عسكرية لحزب الله فى لبنان

القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة كريات شمونة

حسن نصرالله: أمريكا الصوت الوحيد فى العالم الذى يرفض وقف إطلاق النار فى غزة

نصرالله: إسرائيل تزج بأقوى ألويتها لكنها لا تحقق أى إنجاز

الأكثر قراءة

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

أعراض الأمراض القلبية الوعائية.. وطرق الوقاية منها

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

السيدة انتصار السيسى تتلقى اتصالًا من أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركى

صن داونز بطلًا للنسخة الأولى من الدورى الإفريقى بالفوز على الوداد

بريق الذهب.. خطة شيطانية من سيدة لسرقة محل جواهرجي بكرداسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب