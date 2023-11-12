القاهرة الإخبارية: وصول نحو 500 شخص من حاملى الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح

أفاد مصطفى عبدالفتاح مراسل القاهرة الإخبارية، بوصول نحو 500 شخص من حاملي الجنسيات المزدوجة لمعبر رفح.

وقال خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن المعبر مجهز لاستقبال الجرحى والمصابين، من قطاع غزة، ويتم توجيههم إلى مستشفيات شمال سيناء.

ولفت إلى استقبال الأفواج من حاملي الجنسيات المزدوجة والمصريين العالقين في غزة.

كما نوه إلى أنه يتم تجهيز المساعدات والقوافل الإنسانية، من مساعدات طبية أو إغاثية أو غذائية، مردفًا: "مصر حريصة على التعاون مع الأطراف المعنية لتوصيل المساعدات".