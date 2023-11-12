الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة الرسمي استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل برشلونة الرسمي استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - جول كوندي.

خط وسط الملعب: بيدري - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس - لامين يامال.

غيابات برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

ويفتقد فريق برشلونة في مباراة اليوم لخدمات لاعب الوسط، فرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب كلًا من سيرجي روبيرتو وجافي؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

txt

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام برينتفورد فى الدورى الإنجليزى

txt

مانشستر سيتي يتفوق نسبيًا على تشيلسي في تاريخ المواجهات قبل قمة البريميرليج

ترتيب برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة.

برشلونة ديبورتيفو ألافيس الدوري الاسباني تشكيل برشلونة تشافي ليفاندوفسكى

الأكثر قراءة

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

"أبويا بتاع نسوان".. طالبة ثانوي تروي مأساة قتل أمها بسبب 20 ألف جنيه

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب