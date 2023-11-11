السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 غيابات في قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة قوية أمام نظيره ديبورتيفو ألافيس، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - أندير أسترالاجا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أندريس كريستنسن - ماركوس ألونسو - جول كوندي.

خط وسط الملعب: بيدري - أوريول روميو - مارك كاسادو - فيرمين لوبيز - إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا - جواو فيليكس - لامين يامال.

 

غيابات برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

وشهدت قائمة برشلونة استمرار غياب لاعب الوسط، فرينكي دي يونج؛ بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب كلًا من سيرجي روبيرتو وجافي؛ بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

 

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ترتيب برشلونة وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، متفوقًا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بفارق نقطتين.

بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس حاليًا في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، متفوقًا على إشبيلية صاحب المركز الخامس عشر بفارق نقطة واحدة.

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