مانشستر سيتي يتفوق نسبيًا على تشيلسي في تاريخ المواجهات قبل قمة البريميرليج

تنطلق اليوم الأحد، القمة النارية بين ناديي تشيلسي ومانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر سيتي في قمة نارية ستُقام على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في السابعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي قبل القمة المرتقبة في بطولة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 127 في تاريخ مواجهات تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- والتقى الفريقان من قبل في 126 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق خلالهم تشيلسي الفوز في 52 مباراة، مقابل 47 انتصارًا لفريق مانشستر سيتي، بينما تعادلا في 27 مواجهة.

- وخلال هذه المباريات، سجل لاعبو تشيلسي 173 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 169 هدفًا من لاعبي مانشستر سيتي.

- وتمكن فريق مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على تشيلسي في آخر أربع مواجهات جمعت بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

- ويتصدر فريق مانشستر سيتي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 نقطة.

- بينما يتواجد فريق تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة.