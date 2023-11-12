الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار البصل اليوم الأحد 12-11-2023 في سوق العبور للجملة

بصل
بصل

تصدرت اسعار البصل تريند محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب ارتفاع أسعاره مرة أخرى، بعد تراجع استمرار إلى فترة كبيرة عقب قررت الحكومة بوقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر بداية من 1 أكتوبر وحتى نهاية العام الجاري، وفقا لما أعلنه المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة. 

وقد بلغت أسعار البصل اليوم في سوق العبور للجملة مابين 15 جنيها إلي 20 جنيها بحسب نوع البصل.

وقد شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور حالة من الاستقرار ليوم الأحد 122 نوفمبر حيث سجلت:

أسعار الخضروات اليوم 

سجلت أسعار الطماطم بين 5 جنيهات و10 جنيهات.

سجلت أسعار البطاطس بين 9 جنيهات، و14 جنيها.

سجلت أسعار الكوسة بين 3 و6 جنيهات.

سجلت أسعار الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات.

سجلت أسعار الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

سجلت أسعار الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

سجلت أسعار الفلفل الحامي البلدي بين 5 و9 جنيهات.

سجلت أسعار الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

سجلت أسعار الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

سجلت أسعار الخيار البلدي بين جنيهين و4 جنيهات.

سجلت أسعار البامية بين 31 و33 جنيها.

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وقال كريم يحيى، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في تصريحات سابقة لـ" الدستور" أن الدول العربية تأتي في مقدمة الدول التي تستقبل البصل المصري، وبعدها أوروبا وروسيا والدول الإفريقة، وتعتبر الدول الإفريقية الآن من أبرز الأسواق التي يسعى إليها السوق المصري، فهو متواجد بالفعل بتلك الأسواق ولكن خلال 2023 سيكون هناك انتشار أكبر.

وأضاف عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن أنه تم تحديد الأسواق المستهدفة لصادرات البصل الطازج المصري في عام 2023 هي السعودية والإمارات العربية المتحدة وروسيا، وتقدم هذه الأسواق فرصًا كبيرة لتوسيع فرص الصادرات، ومن المهم إجراء تحليل تنافسي في هذه الأسواق المستهدفة للحصول على ميزة تنافسية، وذلك  من خلال دراسة استراتيجيات وتواجد الشركات المنافسة الأخرى في صادرات البصل في هذه الأسواق.

أسعار البصل لوزارة التجارة والصناعة أسعار الخضروات سوق العبور أسعار الخضروات اليوم

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