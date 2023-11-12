ضبط 16 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى 5 محافظات

شنَّت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات: "القاهرة - الشرقية - الغربية - القليوبية - الجيزة".

وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية عن ضبط محل، معرض دون ترخيص بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت 16 طن أعلاف حيوانية، 2742 عبوة أدوية بيطرية متنوعة دون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها.

وفي مجال حماية البيئة المواد الغذائية، تم ضبط شركة مُجمدات، محل جزارة دون ترخيص، بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت 350 كيلو جرام لحوم دون بيانات ومجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر.

وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 20 قضية عدم تجديد التراخيص لمراكب الصيد، وضبط 157 مخالفة تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات بمحافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية".

وفي مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط 7 قضايا بمحافظة الغربية عبارة عن مكمورة فحم نباتى "مخالفة" لارتكاب المسئولية عنها مخالفات مزاولة نشاط دون ترخيص، انبعاث أدخنة كثيفة تضر بالصحة العامة – الحرق المكشوف للأخشاب.

وفي مجال التفتيش البيئى على المنشآت تم ضبط قضيتي شركتين لإنتاج السيراميك لوجود مخالفات وعدم توافر الاشتراطات البيئية بها بمحافظة الجيزة.