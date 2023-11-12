الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 16 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر فى 5 محافظات

اعلاف
اعلاف

شنَّت شرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات: "القاهرة - الشرقية - الغربية - القليوبية - الجيزة".

وأسفرت جهودها فى مجال حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية عن ضبط محل، معرض دون ترخيص بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت 16 طن أعلاف حيوانية، 2742 عبوة أدوية بيطرية متنوعة دون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ومحظور تداولها.

وفي مجال حماية البيئة المواد الغذائية، تم ضبط شركة مُجمدات، محل جزارة دون ترخيص، بمحافظة الشرقية بمضبوطات بلغت 350 كيلو جرام لحوم دون بيانات ومجهولة المصدر مذبوحة خارج المجازر.

وفي مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 20 قضية عدم تجديد التراخيص لمراكب الصيد، وضبط 157 مخالفة تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات بمحافظات " القاهرة، الجيزة، القليوبية".

وفي مجال حماية البيئة "التفتيش البيئى" تم ضبط 7 قضايا بمحافظة الغربية عبارة عن مكمورة فحم نباتى "مخالفة" لارتكاب المسئولية عنها مخالفات مزاولة نشاط دون ترخيص، انبعاث أدخنة كثيفة تضر بالصحة العامة – الحرق المكشوف للأخشاب.

وفي مجال التفتيش البيئى على المنشآت تم ضبط قضيتي شركتين لإنتاج السيراميك لوجود مخالفات وعدم توافر الاشتراطات البيئية بها بمحافظة الجيزة.

شرطة البيئة حملة م كبرة حماية الثروة الزراعية الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر

مواد متعلقة

"الداخلية" تضبط 207 محلات مخالفة لقرار ترشيد الكهرباء

اليوم.. 4 محافظات تفتتح إجراء قرعة الداخلية لموسم الحج 1445هـ/2024م

دفتر أحوال وزارة الداخلية: مافيا العملات الصعبة فى المنوفية.. ومقتل طالبين فى أكتوبر ودمياط

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

سلمى الشيمى تسدد 100 ألف جنيه للخروج من الحبس

حقيقة ظهور إصابات بسلالة جديدة من إنفلونزا الطيور فى مصر

مشاجرة بين إمام عاشور ومشجع فى مطار القاهرة بعد لقاء الجونة

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

عاجل.. "الهلال الأحمر الفلسطينى" تعلن خروج مستشفى القدس عن الخدمة بالكامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر في القمة !

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب