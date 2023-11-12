مظاهرة حاشدة فى إندونيسيا للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل على غزة

شهدت مدينة بيكاسي قرب العاصمة الإندونيسية جاكرتا، صباح اليوم الأحد مظاهرة حاشدة، دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الإندونيسية" أنتارا"، نُظمت المظاهرة بدعوة من "مجلس علماء إندونيسيا"، وهو من الهيئات الإسلامية الأكثر نفوذا في البلاد، والمنظمة الإسلامية المحمدية وعدد من الشخصيات المعروفة محليا.

ورفع المشاركون في المظاهرة الحاشدة الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تطالب بكبح العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الاستهداف الممنهج للمدارس والمستشفيات.

وشهد ميدان حديقة النصب التذكاري الوطني (وسط جاكرتا) الأسبوع الماضي، مسيرة من أضخم المسيرات التي خرجت عبر العالم دعما لغزة، إذ قدر المنظمون عدد من شاركوا فيها بنحو مليون شخص.

وحضر عديد من الوزراء والسياسيين، بمن فيهم وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، الاحتجاج الذي نظمه مجلس علماء إندونيسيا.

وتعد إندونيسيا وهي أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، داعما قويا للفلسطينيين، كما أنها لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

يشار إلى أن مظاهرة اليوم في بيكاسي، تأتي في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة لليوم الـ37، ما خلف حتى اللحظة استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، وإصابة أكثر من 28 ألفا.

المقاومة الفلسطينية

وواصلت المقاومة الفلسطينية، إطلاق القذائف باتجاه إسرائيل وحافظت القوات البرية الإسرائيلية على الفصل الفعلي بين الشمال والجنوب، باستثناء "الممر" المؤدي إلى الجنوب.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 18 فلسطينيا على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في شمال قطاع غزة.

واستشهد أربعة أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة في مدينة غزة، وأربعة آخرين في قصف مماثل على مدينة دير البلح وسط القطاع، بينما قضى ثلاثة في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد طبيبين وإصابات بين نازحين جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف مستشفى مهدي للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة.