الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بسقوط صاروخ في منطقة مفتوحة بالجليل الغربي على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وتواصل مدفعية الاحتلال منذ فجر اليوم، قصف أطراف بلدات يارون وعيترون في القطاع الأوسط، وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي على طول الحدود اللبنانية.

وشهدت أطراف بلدات رامية في القطاع الغربي، ومرتفعات ‎حلتا وكفرشوبا في القطاع الشرقي، وعيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان، قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا عنيفًا.

وأعلن "حزب الله" اللبناني مقتل 7 من عناصره منذ بدء التصعيد على الحدود الجنوبية لترتفع حصيلة خسائره إلى 68 عنصرًا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر.

اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين

وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الأحد، عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه الجوي والمدفعي في جميع أنحاء قطاع غزة وسط اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين.

وذكرت المصادر، أن الاشتباكات تندلع بكثافة في مدينة غزة وما حولها، وفي عدة مناطق في محافظة شمال القطاع.

وواصلت المقاومة الفلسطينية، إطلاق القذائف باتجاه إسرائيل وحافظت القوات البرية الإسرائيلية على الفصل الفعلي بين الشمال والجنوب، باستثناء "الممر" المؤدي إلى الجنوب.

غارات إسرائيلية استهدفت منازل شمال قطاع غزة

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 18 فلسطينيًا على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في شمال قطاع غزة.

واستشهد أربعة أشخاص في قصف إسرائيلي على منزل في حي الصبرة في مدينة غزة، وأربعة آخرون في قصف مماثل على مدينة دير البلح وسط القطاع، بينما قضى ثلاثة في قصف إسرائيلي على منزل في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد طبيبين وإصابات بين نازحين جراء قصف إسرائيلي فجر اليوم استهدف مستشفى مهدي للولادة في حي النصر غرب مدينة غزة.