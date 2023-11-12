الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ابتسامة تحت القصف.. الهلال الأحمر الفلسطينى يُخفف عن الأطفال المُحاصرين فى مستشفى القدس (فيديو)

القصف على غزة
القصف على غزة

“موتى ومصابون ودماء ونيران وأصوات مُرعبة”.. هكذا المشهد داخل مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أطفال ينتظرون النجدة من الكِبار، وكِبار لا يجدون من يُنقذهم من وحشية الاحتلال الذي حرمهم الماء والدواء والطعام، كل شيء يمُر ثقيلًا هُنا.. لكن مشهدًا إنسانيًا كان يحدث ليرسم الابتسامة على وجوه الصِغار، ابتسامة تحت القصف.

فيديو نشرته جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أظهر أطفالًا يتزاحمون حول شاشة بينما تظهر مشاهد لفيلم يُعرض عليها، وتتلألأ ضحكات الأطفال تفاعلًا مع ما يُشاهدونه، وعلّقت الجمعية عليه بالقول إنه "رغم انقطاع الكهرباء وانعدام مقومات الحياة الأساسية؛ تحاول طواقم الجمعية التخفيف من معاناة الأطفال النازحين في مستشفى القدس، بهدف رسم البسمة على وجوههم رغم مشاهد الألم والخوف التي يتعرضون لها، جراء استمرار القصف الإسرائيلي".

الطواقم الطبية بمستشفى القدس تواصل العمل رغم الحصار ونيران العدو

المستشفى الذي شهد إطلاقًا كثيفًا للنار في محيطها، وأُصيب مرضى داخله وانقطع سُبل الحياة بمن فيه، يواصل طوقمه العمل رغم الألم، وتحت أسقف وجُدران تهدم بعضها جراء نيران الاحتلال الذي لا يُفرق بين مدني أو عسكري.

مأساة الفلسطينيين تحت نيران القصف الإسرائيلى

الأجواء المؤلمة التي يعيشها النازحون والمُصابون والطواقم الطبية داخل المستشفى صورة مُصغرة لمأساة كُبرى يعيشها الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث يواصل الاحتلال عدوانه على المنشآت والمباني المدنية، وبلغ عدد الشهداء أكثر من 11 ألف إضافة إلى نحو 3 آلاف مفقود تحت الأنقاض، وإصابة 28 ألف آخرين وهدم 41 ألف منزل جراء العدوان، و222 ألف منزل تعرض لأضرار جزئية وبليغة، وقرابة مليون و500 ألف نازح.

غزة القدس مستشفى القدس أخبار مستشفى القدس الهلال الأحمر

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