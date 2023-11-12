أمين عام الهلال الأحمر: مصر تبذل مجهودًا جبارًا لإيصال المساعدات لقطاع غزة

قال الدكتور صالح التويجري، أمين عام المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، إن ثمة قوى دولية تنتهج ازدواجية المعايير في التعامل مع الكارثة التي يتعرض لها قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تبذل مجهودًا جبارًا من أجل إيصال المساعدات لقطاع غزة.

وأضاف التويجري، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن إسرائيل تواصل حظر دخول المساعدات لأهالي غزة، وما وصل إلينا حتى الآن قليل للغاية، إضافة إلى أنه يحظر كل مستلزمات الحياة من ماء وغذاء ومحروقات في قطاع غزة.

القطاع الصحي لا يستطيع الاستمرار في أداء مهامه

ونوه أمين عام المنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر، بأن القطاع الصحي لا يستطيع الاستمرار في أداء مهامه بقطاع غزة حال عدم وصول المساعدات الطبية والوقود الكافي.

وتابع: استهداف الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة "جرائم يندي لها الجبين".