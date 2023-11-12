الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يطلق قنابل الإضاءة بكثافة فى أجواء غزة

الاحتلال يطلق قنابل
الاحتلال يطلق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء غزة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، لقطات حية ترصد قيام الاحتلال بإطلاق قنابل الإضاءة بكثافة في أجواء غزة.

الاحتلال يستهدف 40 نازحًا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء

واستهدفت قوات الاحتلال 40 نازحًا أثناء خروجهم من مجمع الشفاء الطبي.

وما زالت قوات الاحتلال تحاصر مجمع الشفاء الطبي، وتريد أن تستهدف هذا المجمع، وما زال القصف مستمرًا على أبواب المجمع، وتريد إخلاءه رغم احتوائه على آلاف النازحين.

انقطعت المياه والكهرباء والوقود عن مجمع الشفاء الطبي، وأصبح كل من يتواجد بداخله في خطر شديد.

الاحتلال غزة أجواء غزة الاحتلال يطلق قنابل الإضاءة بكثافة قنابل الإضاءة

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