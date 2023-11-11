الهلال الأحمر الفلسطينى: الدبابات الإسرائيلية تتواجد على بعد 20 مترًا من مستشفى القدس

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن الدبابات الإسرائيلية تتواجد على بُعد 20 مترًا من مستشفى القدس في غزة.

وكتبت على موقع "X"، المعروف سابقًا باسم "تويتر"، يوم السبت: "إطلاق النار المباشر على المستشفى خلق حالة من الذعر والخوف الشديد بين 14 ألف نازح".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الجمعة، إن المستشفى مهدد بالإغلاق بسبب نفاد إمدادات الوقود و"عدم وصول المساعدات".

حياة عشرات الأطفال معرضة للخطر

وفي السياق ذاته، قال مسئولو صحة فلسطينيون إن حياة عشرات الأطفال الرضع معرضة للخطر في مستشفى الشفاء، بعد تعليق العمليات الجراحية بسبب نقص الوقود.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، التي تديرها حماس، بأن 45 شخصًا معرضون للخطر، في حين تقول وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل إن العدد هو 39.

ويوجد حاليًا 130 طفلًا حديث الولادة في الحاضنات في غزة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وفي وقت سابق، حث فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، القمة العربية الإسلامية المشتركة على "التحرك الآن لتغيير مسار" الأزمة في غزة.

ودعا لازاريني إلى دعم وقف إطلاق النار الإنساني والتدفق المستمر للمساعدات الإنسانية ودعم الأونروا.

وأشاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بحماس، ودعا الدول العربية إلى فرض عقوبات على النفط والسلع على إسرائيل، وأضاف: "لا يوجد طريق آخر سوى مقاومة إسرائيل، نحن نقبّل أيدي حماس لمقاومتها ضد إسرائيل".. ويذكر أن "رئيسي" هو من بين عشرات القادة الذين يحضرون القمة الإسلامية العربية المشتركة في الرياض.

من جانبه، قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده تبذل جهودا للوساطة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، وإنه يأمل في التوصل إلى هدنة إنسانية في القطاع قريبا.

جاء ذلك خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة حول غزة، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض. وحسب ما ورد، كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من بين الحاضرين.