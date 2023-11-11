موثقو الانتهاكات يتعرضون للتهديد.. شهادة مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد زيارته غزة

اتهم مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس الجمعة، إسرائيل باستخدام أسلحة متفجرة شديدة التأثير على المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لعدوان غاشم برًا وبحرًا وجوًا، ما أدى في حصيلة غير نهائية إلى استشهاد أكثر من 11 ألف شخص، أغلبهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 26 ألف آخرين، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفيما يلي أبرز ما جاء في إفادة فولكر تورك، التي نشرتها الأمم المتحدة عبر موقعها الإلكتروني بعد أربعة أسابيع من القصف الجوي والمدفعي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة وأيضًا في الضفة الغربية المحتلة: