الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران: أؤمن بالعلم والتخصص والفصل بين السلطات (إنفوجراف)

فريد زهران
فريد زهران

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة مؤتمرات جماهيرية في محافظة أسيوط على مدار يومي أول أمس الجمعة وأمس السبت، لطرح برنامجه الانتخابي.

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا وصلنا الآن إلى محطة مهمة جدًا وهي انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة أنها تأتي في مرحلة عصيبة لما تمر به البلاد.

ووجه فريد زهران، التحية إلى الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة وصمودهم المشرف.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن محافظة أسيوط تمتلك تاريخًا ممتدًا وعريقًا من العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي والحديث ويسكنها أكثر من 5 ملايين شخص الآن، مؤكدًا أنه شخص مسئول ورئيس حزب سياسي له كتلة برلمانية ويسعى إلى التغيير بطريق سلمي، ويؤمن بالعلم والتخصص والفصل بين السلطات.

فريد زهران الحزب المصرى الديمقراطى اسيوط انتخابات رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

المتحدث الرسمى لحملة فريد زهران: الصعيد هو قلب التنمية المصرية.. ونحتاج لتغيير واقع أهلنا

فريد زهران يُدير حوارًا مع مجموعة من شباب أسيوط حول الانتخابات الرئاسية

اليوم.. مؤتمران جماهيريان للمرشح الرئاسى فريد زهران بأسيوط

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

عاجل.. فصائل عراقية تعلن استهداف مدينة إيلات الإسرائيلية

بعد تحذير الأرصاد الجوية.. هطول أمطار رعدية فى القاهرة (صور)

غلق مقر المنشأة المسماة "الاتحاد الدولى للدراسات القانونية والاقتصادية والسياسية" بالقاهرة

وقوع 4 زلازل قوية خلال 24 ساعة.. اثنان فى إثيوبيا

من يقود المدرج؟.. مشاجرة وفوضى بين ألتراس أهلاوى فى مباراة الجونة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

كرم منصور

الصبر يا عم جابر

أحمد بهاء الدين شعبان

الصهيونية ـ النازية الجديدة محكومة بالانهزام!

علي سعدة

السيسى.. والانتخابات الرئاسية المقبلة

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب

كيف تتعامل إسرائيل مع ملف المحتجزين فى غزة؟

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس