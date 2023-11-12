فريد زهران: أؤمن بالعلم والتخصص والفصل بين السلطات (إنفوجراف)

عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عدة مؤتمرات جماهيرية في محافظة أسيوط على مدار يومي أول أمس الجمعة وأمس السبت، لطرح برنامجه الانتخابي.

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا وصلنا الآن إلى محطة مهمة جدًا وهي انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة أنها تأتي في مرحلة عصيبة لما تمر به البلاد.

ووجه فريد زهران، التحية إلى الشعب الفلسطيني وما يحدث في غزة وصمودهم المشرف.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن محافظة أسيوط تمتلك تاريخًا ممتدًا وعريقًا من العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي والحديث ويسكنها أكثر من 5 ملايين شخص الآن، مؤكدًا أنه شخص مسئول ورئيس حزب سياسي له كتلة برلمانية ويسعى إلى التغيير بطريق سلمي، ويؤمن بالعلم والتخصص والفصل بين السلطات.