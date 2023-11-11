السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يُدير حوارًا مع مجموعة من شباب أسيوط حول الانتخابات الرئاسية

فريد زهران يُدير
فريد زهران يُدير حوارًا مع مجموعة من شباب أسيوط

التقى المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم السبت، مجموعة من الشباب من محافظة أسيوط، للحوار حول الانتخابات الرئاسية وبرنامجه الانتخابي.
 

ودار الحوار حول الأسباب التي دعت فريد زهران للترشح، في ظل الظروف الحالية وإمكانية فتح المجال السياسي، كما ناقش الشباب الرؤية العامة لبرنامج المرشح والنقاط الجوهرية به والحلول التي طرحها للخروج من الأزمات الحالية.


كما ناقش الشباب مع زهران المشاكل التي تعاني منها محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد بصفة عامة وأثر هذه الأوضاع على الشباب، وتعرفوا على رؤية المرشح، لحل هذه المشكلات والجدول الزمني الذي تضمنه البرنامج الانتخابي للتعامل مع هذه المشاكل.


حضر اللقاء المهندس باسم كامل، مدير الحملة، والمستشار حسني سبالة، منسق اللجنة القانونية لحملة المرشح فريد زهران، وخالد راشد وإيهاب أبو سريع، أعضاء الهيئة الاستشارية للمرشح، وكريم الكناني، منسق الاتصال السياسي بالحملة، ومني عبد الراضي، ومحمد هلال، أعضاء المكتب التنفيذي بالحملة، وأميرة هريدي، منسق لجنة البرنامج بالحملة، وعدد من أعضاء الحملة وقيادات حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل بمحافظة أسيوط.

المرشح الرئاسي فريد زهران الانتخابات الرئاسية البرنامج الإنتخابي الرؤية العامة شباب محافظة أسيوط

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