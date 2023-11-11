اليوم.. مؤتمران جماهيريان للمرشح الرئاسى فريد زهران بأسيوط

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرين جماهيريين، اليوم السبت، بمركز ساحل سليم الساعة الواحدة ظهرا، والثاني بمركز الغنايم الساعة السادسة مساء، بمحافظة أسيوط.

وكان قد عقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أمس الجمعة، مؤتمرا جماهيريا بمحافظة أسيوط لطرح برنامجه الانتخابي.

أمثل التغيير والبديل الآمن والسلمي والديمقراطي

وقال المرشح الرئاسي فريد زهران، إننا نشهد محطة مهمة جدا وهي انتخابات رئاسة الجمهورية، خاصة وأنها تأتي في مرحلة عصيبة لما تمر به البلاد.

ووجه فريد زهران التحية إلى الشعب الفلسطيني وصموده المشرف في قطاع غزة.

وأوضح المرشح الرئاسي، أن محافظة أسيوط تمتلك تاريخا ممتدا وعريقا من العصر الفرعوني والقبطي والإسلامي والحديث وعلي الرغم من كل هذا التاريخ ويسكنها أكثر من 5 ملايين شخص الآن، إلا أنها تعد أفقر محافظات الجمهورية.

وأشار فريد زهران إلى أنه يمثل التغيير والبديل الآمن والسلمي والديمقراطي من خلال الانتخابات.

وأوضح زهران أنه شخص مسئول ورئيس حزب سياسي له كتلة برلمانية ويسعى إلى التغيير بطريق سلمي، ويؤمن بالعلم والتخصص والفصل بين السلطات.

مصر تستحق أن تكون في أفضل مكانة

ومن جهتها، قالت النائبة أميرة صابر، المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن كل مصري حزين بسبب ما يحدث في غزة الصامدة، وهذا كان له تأثير كبير جدا على نفسيتنا وقدرتنا على التفاعل في الواقع.

وأكدت صابر أن مصر تستحق أن تكون في أفضل مكانة وفي مكان مختلف عن مكانها اليوم، ولا تستحق أن تكون في هذه الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

وأكدت عضو مجلس النواب أن أسيوط أخرجت رموزا عظيمة في جميع المجالات، وكل امرأة تستحق أن تطمئن علي مستقبل أولادها وتستحق ويستحقوا تعليما أفضل ورعاية صحية حقيقية ومستقبل آمن.

وأوضحت أن هناك سياسات خطأ لا بد من إصلاحها، وكل عملية تغيير بدأت من الناس اعتقدت أن لديها القدرة على التغيير واستطاعت عمله، كل شارع في مدينة أسيوط يحتاج من يعبر عنه وعن مصالحه.

وأكدت صابر أن محافظة أسيوط بها خير وفير وأراض زراعية كثيرة، وتستحق المزيد من التنمية.