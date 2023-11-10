اليوم.. مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى فريد زهران بأسيوط

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرًا جماهيريًا، اليوم الجمعة، بمحافظة أسيوط لطرح برنامجه الانتخابي.

وعقد فريد زهران مؤتمرًا صحفيًا، أمس الخميس، لعرض برنامجه الانتخابي بأحد فنادق الجيزة، وقال زهران إنه اتخذ قرار بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولن يتراجع عن ذلك.

وأضاف زهران، خلال المؤتمر الصحفي لعرض برنامجه الانتخابي، أنه لن يتوقف من أجل تحسين الحياة السياسية فى مصر، مضيفًا: "نحن نمارس حقنا".

وأكد أنه إذا كان هذا كل ما أنجزناه فهذا كافٍ، وسنكمل في مسار نضالي لم نتوقف عنه.

أدعم الموقف المصري برفض التهجير القسري

وأعلن زهران عن تأييده الكامل للشعب الفلسطيني والموقف المصري برفض التهجير القسري للفلسطينيين، معلنًا عن دعمه الدور المصري فى إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد زهران دعمه لتصريحات الرئيس السيسي برفض مصر تدخل حلف الناتو فى غزة، لأن غزة قضية أمن قومي لمصر.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، والنائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبدالنبي والنائبة مها عبدالناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبدالعزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.