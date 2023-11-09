فريد زهران: لن أتراجع عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه اتخذ قراره بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، ولن يتراجع عن ذلك.

وأضاف زهران، خلال المؤتمر الصحفي لعرض برنامجه الانتخابي، أنه لن يتوقف من أجل تحسين الحياة السياسية فى مصر، مضيفًا: “نحن نمارس حقنا”.

وأكد أنه إذا كان هذا كل ما أنجزناه فهذا كافٍ، وسنكمل في مسار نضالي لم نتوقف عنه.

وأعلن زهران عن تأييده الكامل للشعب الفلسطيني، والموقف المصري برفض التهجير القسري، معلنًا دعمه للدور المصري فى إرسال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وأكد زهران دعمه لتصريحات الرئيس السيسي برفض مصر بتدخل حلف الناتو فى غزة، لأن غزة قضية أمن قومي لمصر.

وانطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك لعرض برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبدالنبي والنائبة مها عبدالناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبدالعزيز الشناوى نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.