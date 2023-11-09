الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بالأسماء.. تشكيل الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى فريد زهران

فريد زهران
فريد زهران

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية.

وضمت الحملة الانتخابية لـ فريد زهران، المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مديرًا للحملة، عبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، ومتحدثين رسميين النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي.

كما تم الإعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة. 

وضم المكتب التنفيذي للحملة، عبد الغني الحايس، حسام حسن، بهاء ديميتري، خالد القاضي، محمد خليل،  منى عبد الراضي، حسام مصطفى، أحمد السيد، محمد سالم، حسين هريدي، أحمد الغنام، محمد جمال، محمد هلال

ويتكون هيكل حملة المرشح فريد زهران من اللجنة المالية، ومنسقها النائبة مها عبد الناصر، محمد مطاوع، مقرر.

وضمت اللجنة القانونية، منسقًا حسنى عطية سبالة، المستشار القانوني، محمد جمال، مقرر.

اللجنة الإعلامية: منى الشماخ - منسق، حسن معروف- مقرر. 

لجنة التنظيم وإدارة المتطوعين: أيمن الصفتى- منسق، علي أبو حميد- مقرر.

لجنة العمل الجماهيرى: علي مهران- منسق، محمد نبيل - مقرر. 

لجنة التواصل السياسي: كريم الكنانى- منسق، عبدالغنى الحايس- مقرر.

لجنة التخطيط والتقييم والمتابعة: إيهاب منصور- منسق أبانوب جمال- مقرر.

لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية: أميرة عبد العال- منسق، أحمد السيد- مقرر.

في سياق متصل، أعلنت الحملة، أمس، عن خطة مؤتمراتها لشهر نوفمبر، والتي شملت مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس 9 نوفمبر للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشح، ثلاث مؤتمرات في أسيوط يومي 10 و11، وبالفيوم 18 نوفمير ويوم 22 نوفمير بإدفو، 23 بأسوان و24 في سوهاج.

فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المهندس باسم كامل المصري الديمقراطي الاجتماعي أميرة صابر معتز الشناوي

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