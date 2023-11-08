الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المرشح الرئاسى فريد زهران ووفد من حملته يزورون حزب المحافظين

فريد زهران ووفد
فريد زهران ووفد من حملته يزورون مقر حزب المحافظين

زار المرشح الرئاسي ‎فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من أعضاء حملته الانتخابية، اليوم الأربعاء، حزب المحافظين لاستعراض برنامجه الانتخابي وشرح رؤيته للخروج من الأزمات الحالية.

كان في استقبال زهران والوفد المرافق له، أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين.، وشهد اللقاء مناقشات ثرية حول الأوضاع السياسية الحالية والمستقبلية، كما استعرض اللقاء رؤية السيد زهران حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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غدًا.. مؤتمر صحفى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران لعرض البرنامج الانتخابى

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حملة فريد زهران: قد نعلن عن تأييد أحزاب جديدة لمرشحنا الخميس

حضر اللقاء الذي عقد في مقر حزب المحافظين، باسم كامل مدير الحملة الانتخابية، والنائب أحمد قناوى، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، ومحمد سالم مساعد المرشح للشئون السياسية، وعبدالغني الحايس وحسين هريدي ومحمد هلال، أعضاء المكتب التنفيذي للحملة، وعدد من قيادات حزب المحافظين.

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