الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة فريد زهران: قد نعلن عن تأييد أحزاب جديدة لمرشحنا الخميس

فريد زهران
فريد زهران

كشفت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن احتمالية تأييد عدد جديد من الأحزاب لمرشحها بالانتخابات الرئاسية، خلال المؤتمر الصحفي الذى سيعقد الخميس المقبل بأحد الفنادق الكبرى، للإعلان عن برنامجه الانتخابي.

وكانت قد أعلنت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عن عقد مؤتمر صحفي الخميس ٩ نوفمبر بفندق سفير بالدقي، لعرض البرنامج الانتخابي الذي انتهي من إعداده على يد مجموعة من الخبراء، يليه الجمعة والسبت ٩ و١٠ نوفمبر مؤتمران جماهيريان بمحافظة أسيوط.

وقررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم ١٧ نوفمبر، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم ٢٢ نوفمبر وسوهاج 23 نوفمبر.

يذكر أن المرشح الرئاسي فريد زهران قد عقد ثلاثة مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الاسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

هذا وقد سبق أن أعلنت حملة زهران أنه تم اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين (2).

زهران يجتمع بقيادات الاشتراكي والشيوعي المصري

واجتمع المرشح الرئاسي فريد زهران، وعدد من قيادات حملته الانتخابية، بقيادات حزبي الاشتراكي المصري والشيوعي المصري بمقر الحزب الاشتراكي بوسط البلد.

دار اللقاء حول البرنامج الانتخابى للمرشح ومدى توافقه مع برنامج الحركة المدنية، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

شارك بالحضور أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ومن قيادات الحزب الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور محمد حسن خليل وماجدة رشوان، كما شارك صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعى المصري، وبهيجة حسين، القيادية بالحزب، وممثلون لشباب الحزبين.

حضر اللقاء باسم كامل، مدير الحملة، وعبدالعزيز الشناوي، نائب مدير الحملة، ودكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحملة، ودكتور فريد شوقي، عضو الهيئة العليا بحزب العدل، ودكتور حسام حسن، القيادي بحزب العدل.

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