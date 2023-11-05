تفاصيل اجتماع فريد زهران مع أحزاب "الاشتراكى" و"الشيوعى المصرى"

قال معتز الشناوى، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن زهران اجتمع بالأمس مع قيادات حزب الاشتراكي المصري والشيوعي المصري.

وأضاف الشناوى فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الاجتماع دار حول مناقشة البرنامج الانتخابي لزهران، وأهم المحطات في البرنامج الانتخابي، كما تناول الاجتماع العلاقات الداخلية والخارجية.

ضرورة دعم عدد أكبر من الأحزاب للمرشح الرئاسي فريد زهران

وأوضح معتز الشناوى، أن الاجتماع تناول ضرورة دعم عدد أكبر من الأحزاب للمرشح الرئاسي فريد زهران، وكان هناك ميل لدعم زهران من قِبل الحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري بعد الرجوع للهيئات الحزبية.

وأشار المتحدث باسم حملة فريد زهران، إلى أنه ما زال هناك طرق أبواب لعدد من الأحزاب لدعم فريد زهران، أبدت الرغبة فى التشاور معها، وهذا سيحدد بالتوالى خلال الأيام القادمة، قبل انعقاد المؤتمر الجماهيري لزهران يوم 9 نوفمبر الجاري بمحافظة أسيوط، والذى يتوافق مع يوم إعلان الأسماء النهائية للترشح.

زهران يجتمع بقيادات الاشتراكي والشيوعي المصري

واجتمع المرشح الرئاسي فريد زهران، وعدد من قيادات حملته الانتخابية بقيادات حزبي، الاشتراكي المصري والشيوعي المصري، بمقر الحزب الاشتراكي بوسط البلد.

دار اللقاء حول البرنامج الانتخابى للمرشح ومدى توافقه مع برنامج الحركة المدنية، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

شارك بالحضور أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ومن قيادات الحزب الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور محمد حسن خليل وماجدة رشوان، كما شارك صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعى المصري وبهيجة حسين، القيادية بالحزب، وممثلون لشباب الحزبين. حضر اللقاء باسم كامل، مدير الحملة وعبدالعزيز الشناوي، نائب مدير الحملة ودكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحملة ودكتور فريد شوقي، عضو الهيئة العليا بحزب العدل ودكتور حسام حسن، القيادي بحزب العدل.