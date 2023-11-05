الأحد 05 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تفاصيل اجتماع فريد زهران مع أحزاب "الاشتراكى" و"الشيوعى المصرى"

جريدة الدستور

قال معتز الشناوى، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن زهران اجتمع بالأمس مع قيادات حزب الاشتراكي المصري والشيوعي المصري. 

وأضاف الشناوى فى تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الاجتماع دار حول مناقشة البرنامج الانتخابي لزهران، وأهم المحطات في البرنامج الانتخابي، كما تناول الاجتماع العلاقات الداخلية والخارجية.

ضرورة دعم عدد أكبر من الأحزاب للمرشح الرئاسي فريد زهران

 وأوضح معتز الشناوى، أن الاجتماع تناول ضرورة دعم عدد أكبر من الأحزاب للمرشح الرئاسي فريد زهران، وكان هناك ميل لدعم زهران من قِبل الحزب الاشتراكي المصري والحزب الشيوعي المصري بعد الرجوع للهيئات الحزبية.

وأشار المتحدث باسم حملة فريد زهران، إلى أنه ما زال هناك طرق أبواب لعدد من الأحزاب لدعم فريد زهران، أبدت الرغبة فى التشاور معها، وهذا سيحدد بالتوالى خلال الأيام القادمة، قبل انعقاد المؤتمر الجماهيري لزهران يوم 9 نوفمبر الجاري بمحافظة أسيوط، والذى يتوافق مع يوم إعلان الأسماء النهائية للترشح.

زهران يجتمع بقيادات الاشتراكي والشيوعي المصري

واجتمع المرشح الرئاسي فريد زهران، وعدد من قيادات حملته الانتخابية بقيادات حزبي، الاشتراكي المصري والشيوعي المصري، بمقر الحزب الاشتراكي بوسط البلد.

دار اللقاء حول البرنامج الانتخابى للمرشح ومدى توافقه مع برنامج الحركة المدنية، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

شارك بالحضور أحمد بهاء شعبان، رئيس الحزب الاشتراكي المصري، ومن قيادات الحزب الدكتورة كريمة الحفناوي والدكتور محمد حسن خليل وماجدة رشوان، كما شارك صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعى المصري وبهيجة حسين، القيادية بالحزب، وممثلون لشباب الحزبين. حضر اللقاء باسم كامل، مدير الحملة وعبدالعزيز الشناوي، نائب مدير الحملة ودكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي للحملة ودكتور فريد شوقي، عضو الهيئة العليا بحزب العدل ودكتور حسام حسن، القيادي بحزب العدل.

فريد زهران الاشتراكي المصري الشيوعي المصري البرنامج الإنتخابي العلاقات الداخلية الحزب الاشتراكي الحزب الشيوعي

مواد متعلقة

خبير استراتيجى عن رفض مصر مقترح إدارة غزة: يحمى القضية الفلسطينية من التصفية

عبدالمنعم سعيد على رفض مصر مقترح إدارة غزة: لا نتدخل فى شئون دول أخرى

المغازى: الموقف الشعبى الداعم للقضية الفلسطينية هو ذاته الذى تتبناه القيادة

برلماني: تحركات الدبلوماسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية خطوة لحلحلة الأزمة

الإصلاح والنهضة: هناك تشكل لـ"كرة ثلج" داعمة للحق الفلسطينى على المستوى الدولى

برلمانى: معبر رفح شاهد على الدعم المصرى للقضية الفلسطينية

حزب "المصريين": مجازر الكيان الصهيونى فى غزة انتكاسة للقيم الإنسانية

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران: سنعلن برنامجنا الانتخابى الخميس المقبل

الأكثر قراءة

جسر متواصل.. جهود مصر لإغاثة الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

وزير إسرائيلى يفضح مخططات الاحتلال بـ"زلة لسان".. ونتنياهو يتنصل من تصريحات القنبلة النووية

مصر ترفض إجلاء رعايا أجانب بعد رفض إسرائيل نقل جرحى من مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية: تعليق المساعدات جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف

"صناعة الشيوخ" توضح أضرار مقاطعة بعض المنتجات على الاقتصاد الوطنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى مواجهة قتلة عصافير الجنة

خالد حريب

القاهرة تضمد جراح غزة وتسعى لحل الدولتين

عبد الرحيم طايع

إسرائيل التى باعت رهائنها لتشترى أهدافها!

محمد عبدالعزيز

أيها العالم الأصم.. ألا تسمع؟!

لواء. محسن الفحام

غزة فى قلب مصر

حسين دعسة

5 لقاءات.. تؤسس لحراك عربى مشترك.. وتعنت أمريكى إسرائيلى

محمد رفعت

رسالة للغرب!

ماجد حبته

الوزراء العرب.. وبلينكن

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يمنع وزيرًا من حضور اجتماعات الحكومة بعد ترويجه لـ"قصف غزة بالسلاح النووى".. عاجل

العد التنازلى لحكومة نتنياهو.. سيناريوهات "عزل بنيامين" بسبب حرب غزة

الاحتلال الإسرائيلى يجدد الغارات على بلدات فى جنوب لبنان