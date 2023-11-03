حملة المرشح الرئاسى فريد زهران: سنعلن برنامجنا الانتخابى الخميس المقبل

قالت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إنها ستعلن عن البرنامج الانتخابي لزهران الخميس المقبل 9 نوفمبر الجاري.

وأوضحت مني شماخ، أمين الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن البرنامج الانتخابي لفريد زهران يدور حول ٣ محاور رئيسية، سياسية واقتصادية واجتماعية، وهو نابع من رؤية حزب العدل والحركة المدنية، ويستهدف المواطن في المقام الأول، فضلا عن استعادة الصناعة المصرية وإعادة فتح المصانع المغلقة، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للمياه عن طريق مشروعات جديدة.

البرنامج الانتخابى لزهران يهتم بالتعليم وتحسين أحوال المعلمين والأطباء

وتابعت شماخ أن البرنامج الانتخابي لزهران مهتم جدا بالتعليم وتحسين أحوال المعلمين والأطباء وفتح مجالات العمل، لافتة إلى أن الحملة الانتخابية تعقد اجتماعاتها بصفة دورية لبحث المستجدات وطرح رؤية المرشح، مؤكدة أن المرشح الرئاسي فريد زهران على تواصل دائم مع المواطنين لمعرفة مطالبهم.

وتابعت أن المرشح الرئاسي فريد زهران سيعقد مؤتمرا جماهيريا 10 نوفمبر الجاري بمحافظة أسيوط.

وكانت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، كشفت عن الرؤية العامة لبرنامجه الانتخابي، والتي تتمثل في ثلاثة محاور رئيسية؛ سياسي واقتصادي واجتماعي، وعن المبادئ العامة لبرنامجه الانتخابي فى المحور السياسي، قال فريد زهران، إنه يسعى لأن تكون مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة، تقوم على مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وسيادة القانون، ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات وصاحب السيادة والكلمة العليا.