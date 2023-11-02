أستاذ علوم سياسية: مشاركة 3 أحزاب فى الانتخابات الرئاسية ميزة جديدة

قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الرئاسية في أي بلد ديمقراطي تكتسب أهمية كبيرة لأنها تعبر عن قدرة الناس على الاختيار وممارسة حقهم الدستورى.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن لدينا 4 مرشحين للانتخابات الرئاسية 3 منهم يخرجون من الأحزاب وهذه ميزة جيدة ومعناها أن الأحزاب بدأت تعي دورها ليس في الأصوات فقط، ولكن القدرة على المنافسة، ومعنى ذلك أن هناك بناءً للوعي.

سبب حصول المرشحين على التزكية من مجلس النواب

وأشار إلى أن 3 مرشحين حصلوا على تزكيات من مجلس النواب، لأنه هو المجلس المنتخب والمعينين فيه 28 عضوًا فقط، أما الشيوخ فيوجد 100 منهم معينون، مما يعني أن نسبة التمثيل الشعبي بالنواب أكبر.

وأكد أنه كان من الأيسر بالنسبة للمرشحين أن يحصلوا على تزكيات أفضل من التوكيلات، لكن الأحزاب لا يوجد لها تواجد كبير بالمحافظات لجمع 25 ألف توكيل، كما أن الأحزاب مازالت في بدايتها.