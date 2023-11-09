الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. مؤتمر صحفى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابى

فريد زهران
فريد زهران

تعقد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس، بأحد فنادق الجيزة، وذلك لعرض البرنامج الانتخابي الذي تم الانتهاء من إعداده على يد مجموعة من الخبراء، يليه لقاءان جماهيريان يومي الجمعة والسبت 9 و10 نوفمبر بمحافظة أسيوط.

كما قررت الحملة إطلاق مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة يوم 17 نوفمبر الجاري، ثم مؤتمر جماهيري بمركز إدفو بمحافظة أسوان يوم 22 نوفمبر، وسوهاج يوم 23 نوفمبر.

وعقد المرشح الرئاسي فريد زهران، 3 مؤتمرات جماهيرية حتى الآن، بدأت بسرس الليان بمحافظة المنوفية، تلاه مؤتمر جماهيري بمحافظة الإسكندرية، ثم مؤتمر ثالث بمحافظة الفيوم.

وأعلنت حملة المرشح الرئاسي عن اختيار "الشمس" رمزًا للمرشح فريد زهران، ورقمه في كشوف المرشحين (2).

قائمة مرشحى الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية.

ونشرت الهيئة قرارها الذي حمل رقم 28 لسنة 2023 في جريدتي "الأخبار" و"الجمهورية"، حيث نص في مادته الأولى: "تُحدد القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبر المقبل، حيث ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر".

وجاءت القائمة النهائية لمُرشحي الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية كالتالي:

- رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي. 

- رمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران.

- رمز "النخلة" للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة.

- رمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر. 

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رسميًا.. القائمة النهائية لمرشحى الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية

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