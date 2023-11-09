انطلاق المؤتمر الصحفى للمرشح الرئاسى فريد زهران لعرض برنامجه الانتخابى

انطلق، منذ قليل، المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وذلك لعرض برنامجه الانتخابي.

جاء ذلك بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، والنائبة ريهام عبد النبي، والنائبة مها عبد الناصر، والمهندس باسم كامل مدير الحملة، وعبد العزيز الشناوى، نائب مدير الحملة، ومعتز الشناوى، المتحدث الرسمي للحملة، النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي للحملة.

وقال عبد العزيز الشناوي، نائب مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إنه فور إعلان الأسماء النهائية للترشح للانتخابات الرئاسية، وبدء الدعاية الانتخابية بشكل رسمي، عقد المؤتمر الصحفي لأمور، أولا إعلان الملامح الأساسية للبرنامج الانتخابي لفريد زهران سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، ثم إعلان بعض القوي السياسية تأييدها لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بجانب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب العدل.

وأضاف الشناوى، في تصريح لجريدة "الدستور"، أن هناك بعض القوى السياسية والشخصيات العامة ستعلن دعمها لفريد زهران، مضيفًا أنه سيتم من غد التحركات الأساسية بزيارة محافظة أسيوط بوجود المرشح الرئاسي فريد زهران، ثم بعدها الفيوم وأسوان وإدفو وسوهاج.

وأشار نائب مدير الحملة الانتخابية لزهران، إلى أنهم سيجوبون محافظات الجمهورية بحضور المرشح الرئاسي فريد زهران لطرح البرنامج والرؤية العامة التى يسعون إليها.

كما شارك كل من النائب أيمن أبو العلا وعلاء عبد النبي، من حزب الإصلاح والتنمية من ضمن الحضور.



