الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

المتحدث الرسمى لحملة فريد زهران: الصعيد هو قلب التنمية المصرية.. ونحتاج لتغيير واقع أهلنا

الدكتور معتز الشناوي
الدكتور معتز الشناوي

قال الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل ولحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن العمل السياسي فى مصر يجب أن يمارس من خلال قنوات شرعية، تحترم القانون، وتعمل في إطار الدولة الوطنية، ومشاركة المواطن في هذه القنوات، مثل الاستحقاقات الانتخابية، هو خير ضمانة لتقدم الديمقراطية في بلادنا.

 

وأضاف خلال مشاركته فى المؤتمر الشعبي الحاشد للمرشح الرئاسي فريد زهران في أسيوط، جئنا داعمين ومؤيدين لترشح فريد زهران كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنخرطين كحزب العدل فى حملة الترشح كشريك أساسي، بهدف إنشاء تيار سياسي قوى، متجانس فكريًا، مؤثر على الأرض، وفاعل في العملية السياسية، يعبر عما يحتاجه الوطن ويستحقه المواطنيين.

 

وأكد الشناوي أن الصعيد هو قلب التنمية المصرية، لما يتمتع به من خصائص اقتصادية وحضارية، وتأثير حقيقي في أي نهضة تنشدها مصر، ولكن التنمية تحتاج لجهود حقيقية حتى يتغير الواقع الذى يعيشه أهلنا في صعيد مصر.

 

ترشح فريد زهران لرئاسة الجمهورية ترسيخا لمفهوم السياسة النظيفة

وأكد أن التعددية السياسية هي الضمانة الحقيقية لتصحيح مسارات الأمم دون دفع تكاليف باهظة لأنها أساس تداول السلطة.

 

وتابع: وترشح فريد زهران لرئاسة الجمهورية ترسيخا لمفهوم السياسة النظيفة الذى يعلي من القيم الأخلاقية ويقدم مصالح الوطن العليا على أي مكاسب سياسية ضيقة.

 

وكان قد التقى المرشح الرئاسي فريد زهران بمجموعة من شباب محافظة أسيوط للحوار حول الانتخابات الرئاسية والبرنامج الانتخابي للمرشح.


دار الحوار حول الأسباب التي دعت فريد زهران للترشح في ظل الظروف الحالية وإمكانية فتح المجال السياسي، كما ناقش الشباب الرؤية العامة لبرنامج المرشح والنقاط الجوهرية به والحلول التي طرحها للخروج من الأزمات الحالية.


كما ناقش الشباب مع زهران المشاكل التي تعاني منها محافظة أسيوط ومحافظات الصعيد بصفة عامة وأثر هذه الأوضاع على الشباب وتعرفوا على رؤية المرشح لحل هذه المشكلات والجدول الزمني الذي تضمنه البرنامج الانتخابي للتعامل مع هذه المشاكل.


حضر اللقاء المهندس باسم كامل مدير الحملة والمستشار حسني سبالة، منسق اللجنة القانونية لحملة المرشح فريد زهران، وخالد راشد وإيهاب أبو سريع، أعضاء الهيئة الاستشارية للمرشح،وكريم الكناني منسق  الإتصال السياسي بالحملة ومني عبد الراضي ومحمد هلال اعضاء المكتب التنفيذي بالحملة وأميرة هريدي منسق لجنة البرنامج بالحملة وعدد من أعضاء الحملة وقيادات حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل بمحافظة أسيوط.


يأتي اللقاء في إطار جولة المرشح الرئاسي فريد زهران بمحافظة أسيوط بدأت الجمعة بعقد مؤتمر جماهيري موسع يتبعه مؤتمران السبت، الأول بساحل سليم والثاني بالغنايم.

المرشح الرئاسي فريد زهران الاستحقاقات الانتخابية اسيوط العملية السياسية الصعيد التنمية المصرية

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