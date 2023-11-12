الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في عيد ميلاد هند رستم.. نقاط القوة في برج العقرب النسائي

هند رستم
هند رستم

يصادف اليوم ذكرى ميلاد ملكة الإغراء الفنانة الراحلة هند رستم، التي ولدت في نفس هذا اليوم 12 نوفمبر عام 1931، ورحلت عن عالمنا في 8 أغسطس عام 2011 إثر أزمة قلبية مفاجئة.

تعد ملكة الإغراء هند رستم، من أبرز نجوم السينما المصرية، وتحمل  صفات برج العقرب من حيث شخصيتها القوية والمميزة، وتزامنًا مع ذكرى ميلادها يرصد “الدستور” في تقريره معلومات وتفاصيل يجب أن تعرفها عن مواليد برج العقرب النسائي قبل الدخول معهم في علاقة عاطفية أو صداقة.

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الاهتمام والحب.. أبرز ما يبحث عنه مواليد برج العقرب في شريك حياتهم

في عيد ميلاد ملكة الإغراء هند رستم.. نقاط القوة في برج العقرب النسائي

يعرف عن الفنانة هند رستم، أنها صاحبة رأي قوي ومن أبرز الصفات التي يحملها العقرب النسائي قوة الشخصية، لذلك يصعب الدخول مع هذا البرج في علاقة إلا أن يقوم الطرف الثاني بإقناعه، ويمكنك الحصول على قلب العقرب النسائي من خلال إعطاءه الثقة التي يحتاجها والوقوف بجانبه وقت الأزمات.

في عيد ميلاد ملكة الإغراء هند رستم.. نقاط القوة في برج العقرب النسائي

ويتميز مواليد العقرب النسائي بأنهم أكثر الأبراج حزمًا وجرأة، وتمتلك تركيزًا عاليًا، لذلك إذا كنت تريد الدخول في علاقة يجب أن تكون أكثر مرونه وأن تقوم بقدر المستطاع على تنفيذ ما تطلبه منك، وتتصف بجاذبية كبيرة وشخصية قوية وعاطفية في الوقت ذاته فهي شغوفة في الحب، وتعطي الرجل الحب والدلع الذي يبحث عنه في الأنثى.

في عيد ميلاد ملكة الإغراء هند رستم.. نقاط القوة في برج العقرب النسائي

ولأن مواليد برج العقرب النسائي يبحث عن الجديه في العلاقات، فالأنثى لا تحب العلاقات العاطفية المُصطنعة، وتبحث دائمًا عن العلاقات المليئة بالحب والإخلاص والوفاء، تقدّر الأمانة والثقة في حياتها كثيرًا سواء في علاقاتها المهنية، أو الاجتماعية، والعاطفية لذا على الشخص أن يحذر من خيانتها، كونها لا تنسى بسهولة.

في عيد ميلاد ملكة الإغراء هند رستم.. نقاط القوة في برج العقرب النسائي
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