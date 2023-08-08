ذكرى رحيل هند رستم.. الموضة والأناقة في حياة "مارلين مونرو الشرق" (صور)

تحل اليوم 8 أغسطس ذكرى رحيل أيقونة الجمال والأناقة الفنانة هند رستم، والتي خطفت الأنظار بجمالها الطبيعي والمثير لتكون رمز الأناقة والإغراء حتى نالت لقب “مارلين مونرو الشرق”.

استطاعت الفنانة هند رستم خطف قلوب وأنظار الجماهير بسبب تميزها في اختيار الفساتين التي كانت ترتديها في أعمالها الفنية، والتي أصبحت من ضمن صيحات الموضة الحديثة في وقتنا الحالي.

لم تكن الفنانة هند رستم ثابته على دور أو شخصية واحدة، بل قدمت العديد من الأدوار المميزة والمختلفة منها دور بنت البلد وشخصية الفتاة المدللة لوالديها والمعلمة صاحبة النفوذ والمال، رغم جمالها وشعرها الأشقر إلا أنها كانت قادرة على إقناع المشاهد بأعمالها الفنية.

الموضة والأناقة في حياة الفنانة هند رستم وأهم فساتينها

قدمت الفنانة هند رستم العديد من الأعمال الفنية المختلفة خلال مسيرتها الفنية لتظهر موهبتها التمثيلية وأيضاً أختيارها للفساتين وكانت أبرز اعمالها:" الروح والجسد - غزل البنات - على أد لحافك - صاحبة الملاليم - جواهر - بابا أمين - العقل زينة - انتصار الإسلام - الدم يحن - طريق السعادة - حب في الظلام - جحيم الغيرة - اللقاء الأخير - قلوب الناس - رسالة غرام - دلوني يا ناس" وغيرها المن الاعمال الفنية التي لا تنسى لوقتنا هذا.

وحصدت الفنانة الجميلة هند رستم، على العديد من الجوائز والتكريمات على ما قدمته من موهبه ضخمة للسينما المصرية، ابرزهم: "تم تكريمها من قبل جمعية العالم العربي بباريس، وتكريمها من قبل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 1993 تقديرا لأعمالها الفنية المتميزة في تاريخ السينما، وحصلت على شهادة تقدير عن فيلم نساء في حياتي من مهرجان فينيسيا 1957، وحصدت جائزة النقاد عن فيلم الجبان والحب.