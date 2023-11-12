الاحتلال الإسرائيلى يعتقل رئيس بلدية فى نابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، رئيس بلدية سبسطية، شمال غرب نابلس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال اعتقلت رئيس بلدية سبسطية محمد عازم خلال مروره عبر حاجز مفاجئ قرب بلدة زواتا، شمال غرب نابلس.



وفي سياق آخر، استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت على منازل ومباني سكنية في خان يونس جنوب قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصل فيه الاحتلال استهداف المستشفيات في مدينة غزة.