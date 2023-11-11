السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تكتسح العراق في افتتاح بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

منتخب مصر للطائرة
منتخب مصر للطائرة البارالمبية

افتتح منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية، بطولة العالم التي تقام في نادي النادي بالعاصمة الإدارية، بالفوز بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.

 

وحضر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة والتى تستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ملاعب الصالات المغطاة، بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 22 منتخبا يمثلون 17 دولة، بواقع 12 منتخبا للرجال  و10 منتخبات للسيدات، والتى تعد آخر مرحلة للتأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.


وأقيم حفل الافتتاح والذى اقتصر على طابور عرض أعلام الدولة المشاركة، والتي بدأت  بمنتخب الجزائر ثم منتخب كندا، وبعدها منتخب مصر.

 

ورحب الدكتور مصطفي صادق، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ورئيس الاتحاد المصري البارالمبي للكرة الطائرة، بالوفود التي تشارك في البطولة، متمنيا لهم إقامة سعيدة في مصر.

 

وقال الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة الأوليمبية البارالمبية، في كلمة مقتضبة، رحب خلالها بالدول المشاركة، متمنيًا أن يتأهل منتخبي الرجال والسيدات لاولمبياد باريس 2024، لتكون المرة التاسعة في تاريخ مشاركات الفراعنة.


كما رحب الدكتور أشرف صبحي ببعثات الدول المشاركة، وباعضاء الاتحادين الدولي والمصري، معربا عن سعادته البالغة بوجود 17 دولة على أرض مصر، بلد الأمن والأمان.

 

ويضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفني بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

 

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

 

يشارك في البطولة 17 دولة، هي الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

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