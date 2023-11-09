البرازيل وإنجلترا وأوكرانيا في القاهرة للمشاركة ببطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

تصل اليوم الخميس، منتخبات البرازيل وإنجلترا وأوكرانيا للمشاركة فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة التى تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر الجارى على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية، بمشاركة 24 منتخبا للرجال والسيدات يمثلون 19 دولة.

ووصلت أمس منتخبات رواندا واليابان وفرنسا والهند والعراق والصين وكندا والبرازيل وإيران، وهولندا، وفوج من بعثة المانيا التى ستصل القاهرة على ثلاثة أفواح، ومن المنتظر أن يصل الفوج الثانى من البعثة الألمانية غد الجمعة، والفوج الأخير بعد غد السبت، كما يصل غد منتخبى منغوليا وسلوفينيا.

كشف على اللاعبين

وقامت الكندية لوبزا ايشريكوف مسئولة التصنيف بالاتحاد الدولى بالكشف على إعاقة كل لاعب من لاعبين ولاعبات المنتخبات التى وصلت إلى القاهرة، لمعرفة حجم الإعاقة ومدى ملائمتها من المشاركة فى البطولة من عدمه، والتأكد من وجود الإعاقة لدى اللاعبين واللاعبات المشاركين فى البطولة، ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة وضع جدول المباريات من قبل الأسترالى ستيورت مسئول الاتحاد الدولى، والإعلان عنه قبل طابور العرض بحفل الإفتتاح الذى يقام بعد مساء غد السبت.

وقال الدكتور مصطفى صادق، رئيس الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، إن البطولة يشارك فيها 24 منتخبا يمثلون 19 دولة تصل قوام أفراد بعثاتها إلى نحو 450 فردا، بالإضافة إلى نحو 40 فردا من الاتحاد الدولى من حكام ومنسقين ومسؤولين من لجنة المسابقات بالاتحاد الدولى، ومشغلين للساعة الإلكترونية، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولى، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة سوف تقيم مباراة ودية غد الجمعة بين فريقين من مصر كبروفة لتشغيل الصالة التى ستقام عليها المنافسات والأجهزة المختلفة، للاطمئنان على كفائتها التشغيلية.

إلغاء الحفل الغنائي

كانت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتفقت على إلغاء حفل الإفتتاح الغنائى الاستعراضي المقرر له مساء بعد غد السبت والاكتفاء بطابور عرض أعلام الدول المشاركة فى البطولة فقط، تضامنا مع الشعب الفلسطينى الذى يواجه مجزرة وحشية من المحتل الإسرائيلى والتى سقط خلالها حتى الآن ألاف الشهداء والجرحى من الأطفال الأبرياء والنساء والمسنين والشباب.

وقال اللواء منصور درويش، نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة، إن أعضاء اللجنة المنظمة قاموا اليوم بمشاهدة تدريبات منتخبى الرجال والسيدات، والاجتماع باللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية للمنتخبين، للشد من أزرهم، وبث الثقة فى نفوسهم، ورفع روحهم المعنوية.

يضم منتخب السيدات اللاعبات، إسراء إسماعيل، نورا عبد الحليم، أسماء أحمد، نبيلة عبد الباقي، شيماء سيد، رجاء حسين، أسماء بدر، هوانم حليم، غادة محمد، سهيلة طه، أسماء سيد، زينب فوزي، نورهان صلاح، ياسمين هاني، سعده سيد، الشيماء محمد، ومعهن الجهاز الفنى بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني، وصبري البرعي مدربا.

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين، هشام صلاح الدين، ياسر سعد، محمد عبد الله، السيد موسى، عبد النبي حسن، أحمد محمد فضل، أشرف زغلول، مطاوع عبد الباقي، محمد سعد، حسام مسعود، أحمد محمد خميس، زكريا السيد، أحمد محمد حسن، محمد إبراهيم، أنور رمضان، حماده سيد، فارس محمد، محمد حمدي، محمد السيد، عبد الله رزق، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا، وطاهر البهائي مدربا عاما، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري.

يشارك في البطولة 19 دولة، هى الجزائر، والبرازيل، وكندا، والكونغو، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا العظمى، والهند، وإيران، واليابان، ونيجيريا، ورواندا، والصين، وأوكرانيا، وأمريكا، ومنغوليا، وهولندا، وسلوفينيا، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.