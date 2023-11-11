السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قتلوا زميلهم أمام منزله.. استمرار حبس 3 خفراء 15 يوما في السلام

طلق ناري
طلق ناري

قتلوه رميا بالرصاص أمام منزله بسبب الخلاف على خفرة أحد الورش في مدينة السلام، وقد ألقي القبض عليهم، وجدد قاضي المعارضات المختص حبس المتهمين الثلاثة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كان قد تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بمقتل خفير خصوصى، متأثرًا بإصابته بطلق ناري، وإصابة شقيقه بطلق ناري.

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حبس طالب قتل زميله خلال مشادة كلامية بالبحيرة

على الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ، وتبين من التحريات والفحص تعرض القتيل وشقيقه لإطلاق نار من قبل خفراء خصوصيين، بسبب خلافات بينهم حول حراسة إحدى الورش بدائرة القسم.

بإجراء التحريات   أمكن تحديد وضبط 3 خفراء خصوصيين، وبحوزة أحدهم "سلاح" وبمواجهتهم،اعترفوا فى التحقيقات  بارتكاب الواقعة بالاشتراك (آخرين "تم ضبطهم") لذات الخلافات.

كما نجح رجال المباحث من  ضبط 6 آخرين لقيامهم بالتحريض على ارتكاب الواقعة والتستر على المتهمين،تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خفرة أحد الورش مدينة السلام قاضي المعارضات مباحث قسم شرطة السلام مديرية امن القاهرة مقتل خفير في السلام

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