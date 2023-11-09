حبس طالب قتل زميلة خلال مشادة كلامية بالبحيرة

قررت نيابة إدكو الجزئية، الخميس، حبس طالب 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل زميله اثر مشاجرة بسبب مشادة كلامية.

ولقى طالب مصرعه على يد زميله بعد خروجهما من المدرسة فى البحيرة بسبب مشادة كلامية تتطورت إلى السب والقذف، ما دفع المتهم لإنهاء حياة المجنى عليه، وألقى قطاع الأمن العام القبض على المتهم.

وتلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح طعنى وتوفى متأثرًا بإصابته.

بالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفى و(طالب، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما (تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم).

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.