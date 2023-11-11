السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنه بسكين.. استمرار حبس صاحب محل قتل عاملًا بالمرج

جثة
جثة

أقر صاحب محل في المرج، أمام جهات التحقيق بتفاصيل ارتكابه جريمة قتل عامل بطعنه بسكين، وقد جدد قاضي المعارضات المختص، حبس مرتكب الواقعة 15 يومًا على ذمة الاتهامات الموجهة إليه.

بلاغ لرئيس مباحث المرج

كان قد تلقى رئيس مباحث المرج، إخطارًا من المستشفى باستقباله عاملا مقيما في دائرة القسم جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم، إثر ادعاء مشاجرة.

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تحريات المباحث

على الفور توجه رجال المباحث لمكان الواقعة، لإجراء التحريات اللازمة، وتبين أن عاملا بمحل للحدايد والبويات، مصاب بسحجات وجروح متفرقة بالجسم تعدى على المجني عليه بالضرب، باستخدام سلاح أبيض "سكين"، وذلك بتحريض من صاحب محل الحدايد والبويات، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها، والتى أودت بحياته بسبب وجود خلافات بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأمرت النيابة بما سبق.

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