النيابة تطلب التحريات حول العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في المرج

أمرت نيابة المرج بطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول العثور على جثة سيدة عثر عليها متوفية داخل مسكنها في منطقة المرج، كما طلبت سرعة إعداد وإرسال تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة سيدة ربة منزل فى العقد الرابع من العمر، وبجوارها عقاقير طبية غير مصرح لها بها، وتبين من المعاينة الأولية أنها تقدمت على إنهاء حياتها بتناول تلك العقاقير.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.