السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس متهم بحيازة أسلحة نارية في المرج 4 أيام على ذمة التحقيق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة المرج اليوم حبس متهم عثر بحوزته على أسلحة نارية بدون ترخيص بالقاهرة بقصد الاتجار بها بالمرج، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة تحت قيادة المقدم كريم البحيري قيام "عامل - مقيم بدائرة القسم" بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الاتجار بها.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته "2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية- طبنجة صوت معدلة بالخزينة الخاصة بها".

بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

نيابة المرج متهم قسم شرطة المرج أسلحة نارية الطلقات النارية الأسلحة النارية

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