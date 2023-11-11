السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 9 كيلو استروكس بحوزة تاجر مخدرات في التجمع الأول

مخدرات
مخدرات

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 9 كيلو جرامات - كمية من مخدر البودر وزنت 4،850 كيلو جرام - وكمية من مخدري "الحشيش، الهيدرو"- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات النارية - 3 سلاح أبيض "2 خنجر، سنجة"- مبلغ مالى- سيارة "مستأجرة"- مجموعة من أدوات وخامات التصنيع- 3 ميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات، بقصد تصنيع وبيع وتوزيع المواد المخدرة، والأسلحة بقصد الدفاع عن نشاطه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه والسيارة لتسهيل تحركاته.

ضبط كمية من الاستروكس حشيش بودر الهيدرو ميزان حساس

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