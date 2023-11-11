القبض على تاجر سلاح فى المرج بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص بالقاهرة بقصد الاتجار بها بالمرج.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة قيام "عامل- مقيم بدائرة القسم" بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بقصد الاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة القسم وبحوزته "2 فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية- طبنجة صوت معدلة بالخزينة الخاصة بها".

بمواجهته اعترف بحيازته الأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.