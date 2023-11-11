السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

قيادات الحرية المصري يثمنون كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن قيادات حزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقمة العربية الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، خاصة تحذير الرئيس من مغبة السياسات الأحادية والتخاذل الدولي عن وقف الحرب في غزة، وتوسيع رقعة الصراع في المواجهات العسكرية بالمنطقة.

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وقف إطلاق النار دون قيد أو شرط 

كما شدد النائب احمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام على ضرورة تنفيذ المطالب الواضحة التي أعرب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه، فوقف إطلاق النار دون قيد أو شرط هو أمر بات حتمي في ظل الاعتداءات الغاشمة على المدنيين، ويجب أن يقوم المجتمع الدولي بدوره لحماية هؤلاء الأبرياء وعودتهم للعيش بأمان مرة أخرى.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بالحزب، إن طموحات التهجير القسري لدى إسرائيل هي أحلام في خيالها ويجب عليها أن تتخلى عنها وتجلس على طاولة الحوار من أجل الحل السلمي وحل الدولتين، ولكن فكرة النزوح لن تحل الأزمة وجعل الأمور تصاعد داخل المنطقة.

وأكد الدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، على ضرورة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية، بشكل مستمر ودائم، خاصة وأن الأوضاع تتفاقم والأمور تزداد سوءًا يوما بعد يوم، والمجتمع الدولي بأكمله يتحمل المسئولية تجاه هذا الأمر، مشيرًا إلى أن مطالبة الرئيس بالتحقيق الدولي فيما قامت به إسرائيل من انتهاكات هو أمر بالغ الاهمية ينتظره الجميع من أجل إنصاف البرئ وعودة الحق إلى أصحابه.

وقالت النائبة جيهان بيومي، إن الرئيس اليوم وضع الجميع امام مسئولياتهم بداية من المجتمع الدولي إلى الداعمين الغربيين الذين يصمتون على انتهاكات إسرائيل بغزة وقتل الأبرياء، مشددة إلى أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام كما تستعرض فلا يوجد ساعي للسلام يقوم بقتل الأطفال والشيوخ والنساء وينزع الأمان منهم.

حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية النائب أحمد مهني الدكتور أحمد بيومي المساعدات الإنسانية

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