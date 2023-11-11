السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

دعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان.. نص البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الأوضاع فى غزة

القمة العربية الإسلامية
القمة العربية الإسلامية

ينشر "الدستور" البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة، التى عقدت اليوم السبت في العاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد البيان الختامي، على ضرورة كسر الحصار على قطاع غزة، فضلًا عن فرض إدخال قوافل المساعدات التي تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

وأكد البيان ضرورة دعم جهود مصر لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ، ودعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وفيما يلي النص الكامل للقرار:

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دعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان.. نص البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الأوضاع فى غزة

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